Mit einem ganzen Paket von Streitpunkten gehen die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen heute Vormittag in die nächste Runde ihrer Jamaika-Sondierungen. Doch diesmal scheint es eine wirklich Deadline zu geben. Bis morgen Abend muss es einen Verhandlungsergebnis geben. Danach soll feststehen, ob Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden oder eben nicht.

Nach den Beratungen am Freitag

Zuletzt hatte Merkel Einzelgespräche mit den Parteivertretern geführt. Bildrechte: dpa

Bislang war zu erfahren, dass es vor allem bei den Themen Zuwanderung, Klimaschutz und Finanzen klemmt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte aber angekündigt, am Wochenende noch einmal alle Themen aufzurufen. Am Samstagvormittag soll es zunächst um den Klimaschutz gehen, mittags um Migration und nachmittags um Verkehr sowie Landwirtschaft. Am Sonntag soll über die Themen Inneres, Familie, Kommunales, Soziales und dann Finanzen beraten werden.