Die Grünen haben in den festgefahrenen Sondierungsgesprächen über eine "Jamaika"-Koalition weitere Kompromissvorschläge zur Verkehrspolitik gemacht. In einem neuen Papier fehlt die bislang geforderte höhere Besteuerung von Diesel-Autos . Außerdem wollen die Grünen jetzt neue Diesel- und Benzin-Autos bis 2040 akzeptieren. Ursprünglich waren sie mit der Forderung nach einem Aus für fossile Verbrennungsmotoren bis 2030 angetreten.

Die Partei erwartet jedoch laut dem Papier zugleich von den Diesel-Herstellern ein "verbindliches, wirksames und überprüfbares Nachrüstprogramm", um die Stickoxid-Werte in Städten zu senken. Dabei pochen sie auch auf eine Möglichkeit für Kommunen, Fahrverbote für bestimmte Fahrzeuge zu verhängen. Am Sonnabend wollten die Jamaika-Parteien erneut über das Thema verhandeln.

Zudem fordern die Grünen mehr Druck auf die Autobauer beim Umstieg auf Elektroautos. Sie streben eine Fünf-Prozent-Quote für E-Mobile an der Neuwagenflotte ab 2020 an, falls bis dahin nicht mindestens 3,5 Prozent der Wagen elektrisch angetrieben werden. Zudem soll die Kfz-Steuer über ein Bonus-System stärker an die Emissionen gekoppelt werden, wie laut Reuters aus dem Grünen-Papier hervorgeht.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder sagte zu Beginn der Verlängerung: "Es geht weiter. Das ganze Wochenende, davon gehen wir mal aus". FDP-Chef Christian Lindner hatte am Freitagmorgen erklärt, die Sondierung dürfe nicht an ein paar Stunden scheitern. Eine Einigung sei weiter möglich. CSU-Chef Horst Seehofer wies am Freitagnachmittag Berichte über Differenzen in der Migrationspolitik mit Merkel zurück. "Wir sind ein Herz und eine Seele", sagt er vor der Berliner CDU-Zentrale.