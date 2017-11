FDP-Chef Christian Lindner sagte, nachdem sich FDP und Grüne bewegt hätten, sei es jetzt an den Unionsparteien, Maximalforderungen zu räumen. Dabei gehe es auch um das Kooperationsverbot von Bund und Ländern in der Bildungspolitik. Er setze bei allen Seiten guten Willen für die Verhandlungen voraus. Grünen-Verhandlungsführerin Göring-Eckardt forderte: "Ich erwarte, dass jetzt ein Ruck durch die Sondierer geht." Die Grünen hatten sich zuvor frustriert vom bisherigen Verlauf der Gespräche über eine Koalitionsbildung gezeigt .

Bereits bei den Gesprächen am Sonntagabend sollte es schon einmal um die großen Streitthemen Klimaschutz, Migration und Energie gehen. Für die am Montagvormittag beginnende Schlussrunde sind nach Informationen aus Teilnehmerkreisen zunächst Cheftreffen von Merkel, Seehofer, Lindner, Kubicki, Göring-Eckardt und Özdemir geplant. Bei den jeweils einstündigen Gesprächen soll zunächst über die besonders strittigen Themen Kommunen, Klima, Bildung, Innenpolitik und Familie gesprochen werden. Dabei darf jede Seite einen Experten in die Runde entsenden.

Uneinig sind sich die Sondierer nach dpa-Informationen unter anderem noch in zentralen Punkten der Sicherheits- und Innenpolitik - vor allem bei der Vorratsdatenspeicherung und der Telekommunikationsüberwachung. Einig sollen sich die Jamaika-Unterhändler hingegen in dem Vorsatz sein, so schnell wie möglich zusätzliche Stellen für die Polizei in Bund und Ländern, die Justiz sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu schaffen.