Kurz vor Fristende Jamaika-Parteien vertagen Sondierungen

Eigentlich sollten die Sondierungen des Jamaika-Bündnises am Freitagmorgen zu Ende sein. Doch die Verhandlungen gehen in die Verlängerung und werden am Freitagmittag wieder aufgenommen werden. Knackpunkt ist vor allem die Flüchtlingspolitik, aber auch bei Kohleausstieg und Soliabbau haben die Parteien noch keine Einigung erzielt.