In der Schlussphase der "Jamaika"-Sondierung hat sich am Montag noch keine Einigung beim Kernthema Klimaschutz abgezeichnet. Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen streiten weiter darüber, wie viele Kohlekraftwerk-Blöcke abgeschaltet werden müssen, um die deutschen Klimaziele zu erreichen.

Aus Teilnehmerkreisen hieß es jedoch, es sei am Montag nicht über Kraftwerke und erst recht nicht über deren Schließung gesprochen worden. Man sei dabei, mit Fachleuten den Ist-Stand der sogenannten CO2-Lücke - also die Differenz aus aktuellem Ausstoß und dem Ziel bis 2020 - und die Versorgungssicherheit zu klären. Aus Verhandlungskreisen hieß es, die Fachgruppe Energie und Klima wolle am Dienstag erneut mit externen Sachverständigen beraten, wie groß die CO2-Lücke tatsächlich ist. Bis 2020 sollen die Treibhausgase in Deutschland um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden. Dieses Ziel gilt bei Fachleuten als kaum mehr erreichbar.