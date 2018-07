Zeitungsbericht Jede zweite Abschiebung scheitert

In den meisten Fällen konnte nicht abgeschoben werden, weil der Betroffene nicht zum Rückführungstermin am Meldeort war. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen der Bundespolizei. Deren Gewerkschaft fordert, die Abschiebehaft stärker zu nutzen. Nach Ansicht von Bundesarbeitsminister Hubert Heil werden häufig die "falschen Menschen" abgeschoben.