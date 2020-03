Gründe für einen befristeten Vertrag können etwa Projekte eines Unternehmens sein, Vertretungen wie bei Elternzeit oder auch die Probezeit für neue Mitarbeiter. Liegen diese Gründe nicht vor, spricht man von einer Befristung ohne Sachgrund. Solche Verträge will Arbeitsminister Hubertus Heil per Gesetz eindämmen. Die Große Koalition hat sich bereits im Koalitionsvertrag darauf geeinigt.

Laut Studie sind in Deutschland insgesamt 3,2 Millionen Jobs befristet. Demnach finden sich die meisten befristeten Arbeitsverhältnisse in Großbetrieben. Sie würden dort häufig als eine Art verlängerte Probezeit verwendet. In kleineren Betrieben sei der Anreiz für sachgrundlose Befristungen geringer, weil der Kündigungsschutz dort schwächer ausgeprägt sei.

Auch zwischen den Bundesländern bestehen Unterschiede. Am höchsten ist der Anteil der sachgrundlos Befristeten mit sechs Prozent in den Bundesländern Berlin und Bremen. In der Hauptstadt arbeiten laut der Auswertung ein Drittel der befristet Angestellten in den darstellenden Berufen - also etwa als Schauspieler. Für Bremen dagegen spielt Bremerhaven als Logistikstandort eine wichtige Rolle. Im Bereich Verkehr und Lagerhaltung wird das Arbeitsverhältnis oft nach weniger als einem halben Jahr beendet.