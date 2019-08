Jodtabletten Bei einem Unfall in einem Kernkraftwerk kann radioaktives Jod freigesetzt werden. In diesem Fall muss die Bevölkerung mit hochdosierten Kaliumiodid-Tabletten versorgt werden. Sie verhindern, dass sich freigesetztes radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichert und etwa zu Krebs führt.

Zwar will Deutschland 2022 komplett aus der Stromversorgung durch Atomkraftwerke aussteigen, allerdings stehen in den Nachbarländern einige Atomkraftwerke, die in der Vergangenheit wegen angeblicher Risiken für Aufsehen gesorgt hatten – darunter etwa das Atomkraftwerk Temelin in Tschechien oder das französische Kraftwerk Fessenheim an der Grenze zu Baden-Württemberg. Auch im belgischen Reaktor Tihange gab es Pannen – deshalb wurden im nahen Aachen bereits Jodtabletten verteilt.