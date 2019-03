Der deutsche Journalist Billy Six erhebt nach seiner Rückkehr aus venezolanischer Haft Vorwürfe gegen das Auswärtige Amt. Bei einer Pressekonferenz in Berlin sagte Six am Dienstag, die deutsche Botschaft in Venezuela habe sich auf eine reine konsularische Betreuung beschränkt und weder bei den dortigen Behörden gegen seine Inhaftierung offiziell protestiert, noch ihn unter diplomatischen Schutz gestellt.



In anderen Fällen, zum Beispiel bei "Welt"-Journalist Deniz Yücel, sei dies hingegen sofort geschehen.

Anzeige gegen Auswärtiges Amt

Der Vater des Journalisten, Edward Six, kündigte an, gegen das Auswärtige Amt zu klagen. Die Bundesregierung sei hauptverantwortlich dafür, dass sein Sohn 119 Tage in Haft sitzen musste. In der gleichen Zeit hätten sich andere Staaten bei der Regierung in Caracas für die Freilassung ihrer Landsleute eingesetzt und diese so schnell befreien können.

Spionage-Vorwürfe in Caracas

Der 32-jährige Six ist freier Mitarbeiter bei den rechten Publikationen "Junge Freiheit" und "Deutschland-Magazin". Im Juni 2017 war er mit einem Touristenvisum nach Venezuela eingereist und hatte dort auf eigene Faust gearbeitet und Reportagen an die "Junge Freiheit" geliefert. Mitte November 2018 wurde er dann in Caracas verhaftet. Vorgeworfen wurden Six Spionage, Rebellion, das Verletzen von Sicherheitszonen und Vaterlandsverrat. Erst Mitte März 2019 wurde er wieder entlassen.

Auswärtiges Amt sprach von "enger Betreuung"

Das Auswärtige Amt hatte nach Six' Freilassung erklärt, man sei froh, dass der Fall nach intensiven Bemühungen eine positive Entwicklung genommen habe. Die deutsche Botschaft in Caracas habe Six während der Haftzeit eng betreut.

Lob für "Reporter ohne Grenzen"