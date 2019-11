Am 9. November fiel die Berliner Mauer am Brandenburger Tor. Bundespräsident Steinmeier wird zum 30. Jahrestag daran erinnern. Bildrechte: dpa Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn an die Öffnung der Berliner Mauer und den Beitrag der mitteleuropäischen Länder zur Friedlichen Revolution in der DDR.



Dazu nehmen sie zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an einer Gedenkveranstaltung der Stiftung Berliner Mauer an der Bernauer Straße teil. Am Abend hält Steinmeier bei den Feierlichkeiten am Brandenburger Tor eine Ansprache zum Jahrestag.

Im früheren Grenzdorf Großburschla wird an die Friedliche Revolution erinnert. Bildrechte: MDR/Frank Stuckatz Großburschla: Das thüringische Dorf im Wartburgkreis lag während der deutschen Teilung im Grenzgebiet zu Hessen und konnte nur von Anwohnern betreten werden – Freunde und Familien wurden für Jahrzehnte getrennt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow wird deshalb mit seinem hessischen Amtskollegen Volker Bouffier in Großburschla daran erinnern. Geplant sind unter anderem ein Gottesdient um 10 Uhr und ein Gedenkmarsch zur Werrabrücke um 11:20 Uhr.



Erfurt: In der Landeshauptstadt gibt es ab 11:15 Uhr ein Bürgerfest auf dem Theaterplatz. Mit dabei ist Oberbürgermeister Andreas Bausewein, anschließend wird von einem Orchester Beethovens Sinfonie Nr. 9 aufgeführt.



Pößneck: Die Stadt im Saale-Orla-Kreis bietet um 13:30 Uhr einen Stadtrundgang zu Schauplätzen der DDR-Geschichte an. Anlässlich der beliebten Ballonflucht während der innerdeutschen Teilung wird am Abend der Film "Ballon" im Schützenhaus gezeigt.



Weitere Veranstaltungen in Thüringen gibt es hier.

Im Vogtlandtheater erinnert unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer an den 9. November 1989. Bildrechte: Theater Plauen-Zwickau/Peter Awtukowitsch Plauen: Unter dem Motto "Herbst 1989 – Freiheit durch Bürgermut“ möchte Plauen zusammen mit der bayerischen Partnerstadt Hof im Vogtlandtheater an ihre Verbindung in der Friedlichen Revolution erinnern. Geladen sind Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Auch Plauens Oberbürgermeister sind dabei, zudem gibt es ein Konzert eines Blasorchesters.



Leipzig: In der Nikolaikirche will die Stiftung Friedlichen Revolution mit einem Konzert eine Brücke zur ostasiatischen Halbinsel Korea schlagen. Dazu hat sie die südkoreanische Geigerin Ji-Hae Park eingeladen. Korea ist seit 1948 in Südkorea und Nordkrea getrennt.



Dresden: Die Dresdner Philharmonie lädt unter dem Titel "... und der Zukunft zugewandt“ zu einem kulturell-musikalischen Thementag in den Kulturpalast ein. Neben Kammermusik, Lesung und Film gibt es auch eine Wiederaufführung von Friedrich Schenkers Sinfonie "In memoriam Martin Luther King“.