Bürgerrechtler Forderung: 30. Mauerfall-Jubiläum schon am 9. Oktober

Der 9. Oktober gilt als Beginn der Friedlichen Revolution. An diesem Tag gingen vor bald 30 Jahren, 1989, an die 100.000 Menschen in Leipzig auf die Straße. Bürgerrechtler fordern deswegen, die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum des Mauerfalls, der nur einen Monat später folgte, bereits am 9. Oktober beginnen zu lassen.