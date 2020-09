Die ersten minderjährigen Migranten aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria sollen am heutigen Mittwoch in Deutschland ankommen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums soll das Flugzeug aus Griechenland am späten Vormittag in Hannover landen. An Bord der Maschine sollen 51 unbegleitete minderjährige Migranten aus Moria sein.