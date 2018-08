Die Junge Union und die Mittelstandsvereinigung (MIT) der Union haben sich für die Einführung eines "verpflichtenden Gesellschaftsjahres" für alle Schulabgänger ausgesprochen. Die Betroffenen sollten dabei entscheiden können, ob sie dieses in der Bundeswehr oder in einer sozialen Einrichtung absolvierten, berichtete die "Bild am Sonntag".

Die Wehrpflicht ist in Deutschland vor mehr als sieben Jahre ausgesetzt worden. Inzwischen spricht sich die Mehrheit der Deutschen für eine Wiedereinführung aus. In einer am Sonntag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Funke-Mediengruppe befürworten 55,6 Prozent der Befragten eine Wiederaufnahme des Pflichtdienstes an der Waffe.