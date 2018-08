Die Junge Union (JU) und die Mittelstandsvereinigung (MIT) der Union haben sich für die Einführung eines "verpflichtenden Gesellschaftsjahres" für alle Schulabgänger ausgesprochen. Die Betroffenen sollten dabei entscheiden können, ob sie dieses in der Bundeswehr oder in einer sozialen Einrichtung absolvierten, berichtete die "Bild am Sonntag".

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte der "BamS", weil die "Union damals die Wehrpflicht überstürzt abgeschafft" habe und damit auch der Zivildienst weggefallen sei, fehlten in vielen sozialen Einrichtungen Helfer. Lauterbachs Parteigenosse, der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels hält eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen hingegen verfassungsrechtlich für nicht möglich. "Das fällt unter das Verbot der Zwangsarbeit", sagte er der "BanS". Er halte es für ziemlich unwahrscheinlich, jährlich 700.000 junge Menschen verpflichtend für die eine oder andere Aufgabe einzuziehen, "so sympathisch die Idee auch klingen mag".

Die Wehrpflicht ist in Deutschland vor mehr als sieben Jahre ausgesetzt worden. Inzwischen spricht sich die Mehrheit der Deutschen für eine Wiedereinführung aus. In einer am Sonntag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Funke-Mediengruppe befürworten 55,6 Prozent der Befragten eine Wiederaufnahme des Pflichtdienstes an der Waffe.