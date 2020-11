Der CDU-Nachwuchs von der Jungen Union (JU) hat sich in einer Mitgliederbefragung mit großer Mehrheit für Friedrich Merz als neuen CDU-Chef ausgesprochen. Bei einem zweiwöchigen Voting des Parteinachwuchses kam Merz nach Angaben von JU-Chef Tilman Kuban auf 51,6 Prozent der Stimmen. Der Außenpolitiker Norbert Röttgen lag mit 27,9 Prozent auf Platz zwei vor Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der 19,8 Prozent der Stimmen erzielte. Die Wahlbeteiligung lag bei 20,1 Prozent – von gut 75.000 stimmberechtigten JU-Mitgliedern hätten sich knapp 15.000 an der Befragung beteiligt, sagte Kuban.

Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz (von links). Bildrechte: dpa

Kuban betonte, das Ergebnis der Abstimmung zeige, dass sich die junge Generation wieder mehr Unterscheidbarkeit wünsche. In den langen Jahren der Großen Koalition seien vielleicht so manche Unterscheide etwas unscharf geworden.



Merz, Laschet und Röttgen hatten sich am 18. Oktober bei einer im Internet übertragenen Vorstellungsrunde der JU erstmals gemeinsam auf einer Bühne einem breiteren Parteipublikum präsentiert.