Die Junge Union (JU) hat sich für eine Urwahl des nächsten Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Auf dem Jahrestreffen in Saarbrücken stimmte eine Mehrheit des Parteinachwuchses für einen entsprechenden Antrag. Er erhielt 170 von 277 gültigen Stimmen, das entspricht rund 61 Prozent. Der Antrag sieht vor, dass sowohl die Mitglieder der CDU als auch der CSU über den nächsten Kanzlerkandidaten abstimmen. Er soll nun auf den Parteitagen der beiden Unionsparteien eingebracht werden.

Kramp-Karrenbauer lehnt Urwahl ab

Die Antragssteller bei der JU hatten ihr Vorgehen unter anderem mit den schlechten Wahl- und Umfrageergebnissen der Partei begründet. Von einer Urwahl versprechen sie sich eine Mobilisierung der Basis. Mit dem Beschluss stellte sich die Junge Union gegen den ausdrücklichen Wunsch der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder ist dagegen.

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte sich gegen eine Urwahl ausgesprochen Bildrechte: dpa Kramp-Karrenbauer hatte ihre Partei zuvor angesichts der Urwahl-Debatte vor lähmender Selbstbeschäftigung und Personaldebatten gewarnt. Sie selbst sei eine wirklich tiefe, überzeugte Verfechterin des repräsentativen Systems. Ihre Ablehnung gelte "für das Parlament, das gilt aber auch für die Entscheidungen in meiner eigenen Partei. Das war so und das ist auch so."

Große Sympathien für Friedrich Merz

Das Votum der Jungen Union erfolgte vor dem Hintergrund wachsender Zweifel an der Führungsqualität der CDU-Chefin. Sie steht in den eigenen Reihen wegen einiger Pannen – wie etwa dem Umgang mit der Kritik des Youtubers Rezo – in der Kritik. JU-Chef Tilman Kuban hatte vor Beginn des JU-Deutschlandtags allerdings bestritten, dass die Abstimmung über die Urwahl den Charakter eines Misstrauensvotums gegen die Parteispitze habe.