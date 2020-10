Corona-Verordnungen Juristische Zweifel an Maskenpflicht im Freien

Wenn man es also generell abstrakt und unabhängig von der Frage anordne, ob eine solche Situation überhaupt unter freiem Himmel gegeben sei, sagt der Jura-Professor weiter, " stellen sich in der Tat Fragen der Verhältnismäßigkeit schärfer, als das bei der bisherigen Maskenpflicht in geschlossenen Räumen oder im öffentlichen Personennahverkehr der Fall war." Ob eine solche Verordnung vor Gericht standhält, bleibe abzuwarten, sagt Rozek.

Bei bestimmten Versammlungen, etwa bei der großen Anti-Corona-Demo in Berlin, sei eine entsprechende Beschränkung zwar für zulässig erachtet worden. Eine Rechtsprechung mit Blick auf bestimmte Plätze oder Straßenzüge gebe es bislang aber nicht, ergänzt Rozek. Für ihn ist eine Frage von zentraler Bedeutung: Rechtfertigt der medizinische Nutzen den erneuten Eingriff in die Grundrechte?

Diese Frage will die Virologin und Epidemiologin Corinna Pietsch nicht beantworten. Aus medizinischer Sicht hält die Oberärztin am Leipziger Uniklinikum eine Maskenpflicht an öffentlichen Orten aber für sinnvoll: "Die Masken schützen uns ja nicht nur vor den ganz kleinen, feinen Partikelchen, in denen Viren schweben, also den Aerosolen. Dafür brauchen wir sie unter anderem in Innenräumen. Sondern sie schützen auch vor den größeren Tröpfchen."