In Leipzig hat am Mittwoch der 72. Deutsche Juristentag begonnen. Bis Freitag beraten rund 2.400 Fachleute von Hochschulen, Justizbehörden und -ministerien sowie Anwälte über zahlreiche Themen. Ihre Empfehlungen sind richtungsweisend für die Entwicklung des Rechts und die Gesetzgebung in Deutschland.