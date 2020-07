Die Juristin Ines Härtel von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) soll Richterin am Bundesverfassungsgericht werden. Wie die Brandenburger Staatskanzlei in Potsdam bekannt gab, haben sich die SPD-geführten Bundesländer auf die ostdeutsche Rechtsprofessorin verständigt. Die Wahl ist für Freitag im Bundesrat geplant und gilt als sicher, die SPD hat das Vorschlagsrecht.



Härtel soll im Ersten Senat den Posten von Johannes Masing übernehmen, dessen Amtszeit schon im April nach zwölf Jahren endete.

Einigung nach wochenlangem Streit

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke Bildrechte: dpa Um die Personalentscheidung hatte es wochenlang Streit in der SPD gegeben. Woidke und die Landesgruppe Ost in der SPD-Bundestagsfraktion hatten zunächst den ostdeutschen Richter Jes Möller vorgeschlagen. Doch Berlin und Rheinland-Pfalz brachten mit Martin Eifert und Lars Brocker zwei westdeutsche Vorschläge ein.



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke zeigte sich nach der Einigung auf Härtel zufrieden und sprach von einem Erfolg "mit Brandenburger Beharrlichkeit". Woidke sagte, er freue sich, dass - die Wahl vorausgesetzt - erstmals eine ostdeutsche Juristin am höchsten deutschen Gericht Recht sprechen werde.

Von Staßfurt ans oberste deutsche Gericht