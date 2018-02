Martin Schulz wollte die Position des Parteivorsitzenden loswerden und zwar schnell. So sah es aus, am vergangenen Mittwoch, nachdem die Koalition mit der Union ausgehandelt war. Schulz trat vor die Mikrofone und sagt, er wolle den Parteivorstand bitten, "Andrea Nahles kommissarisch mit der Wahrnehmung der Funktion einer Parteivorsitzenden zu beauftragen".

Das Problem: Es gibt sechs Stellvertreter des Parteivorsitzenden, aber Andrea Nahles gehört nicht zu ihnen. Auch deshalb regt sich Widerstand gegen die Übergangsregelung. Die Landesverbände von Schleswig-Holstein und Berlin sind dagegen.



Und auch Katja Pähle von der SPD in Sachsen-Anhalt sagt bei MDR AKTUELL: "Für mich käme als erstes jemand aus der Stellvertreterreihe in Frage. Weil dafür gibt es auch Stellvertreter." Sie halte es nur für richtig, auch in schwierigen Situationen geordnete Verfahren einzuhalten und gerade in der jetzigen Zeit nichts zu überstürzen.