Seinen Verband forderte er auf, am linken Kurs festzuhalten und sich nicht unterkriegen zu lassen. Gerade in der Corona-Krise zeige sich, dass sich viele der Jahre alten Juso-Forderungen umsetzen ließen: die Aussetzung der Schuldenbremse, hohe staatliche Investitionen, Jobgarantien durch ein ausgeweitetes Kurzarbeitergeld, mehr Schulbusse am Morgen. "Warum soll das eigentlich nur in Krisenzeiten möglich sein?", fragte Kühnert.