Konkret nannte der Juso-Chef die Themen Rente, Steuern und Migration. Die Beschlüsse zur Rente seien viel zu vage und zu kurzsichtig gedacht. Für viele seiner Generation hingen da wichtige Fragen dran, sagte der 28-Jährige. Er kritisierte das Ziel, die Zuwanderung von Flüchtlingen auf 180.000 bis 220.000 zu begrenzen. Das sei eine Obergrenze. Kühnert appellierte an den kommenden Parteitag, die Delegierten sollten sich nur von Inhalten leiten lassen. Die Debatte dürfe nicht von "Rücktrittsdrohungen" überlagert werden. Rund 600 SPD-Delegierte sollen auf einem Sonderparteitag am 21. Januar darüber abstimmen, ob die Partei Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag beginnen soll.

Die mitteldeutschen SPD-Verbände äußerten sich zurückhaltend. Der SPD-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt, Burkhard Lischka, sagte im Vorfeld, er erwarte auf dem SPD-Landesparteitag in Wernigerode am Freitagabend spannende Debatten. Zudem seien alle Mitglieder am Montagabend nach Magdeburg eingeladen. Bundesfraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider werde die Ergebnisse erklären und Fragen beantworten. Lischka hatte sich mehrfach skeptisch zu einer Fortsetzung der Groko geäußert.



Reserviert zeigte sich auch die Thüringer SPD-Vorsitzende Heike Taubert. Sie sei weder euphorisch noch tief betrübt. Die Ergebnisse der Sondierung müssten jetzt nüchtern geprüft werden. Der Thüringer Landesverband hatte Mitte Dezember bei einem Parteitag in Erfurt gegen eine Große Koalition gestimmt.