Die Justizminister der Länder streben eine einheitliche Obergrenze für den Besitz von Cannabis zum Eigenbedarf an. Die Ressortchefs sprachen sich auf ihrer Frühjahrstagung in Eisenach mehrheitlich für einen Grenzwert von sechs Gramm aus.

Es geht dabei um jene Mengen Cannabis, die als Eigenbedarf gelten und bis zu denen die Staatsanwaltschaften Verfahren einstellen können. Diese Werte schwanken unter den Bundesländern zwischen sechs und 15 Gramm. Die Freigrenze in Berlin ist mit 15 Gramm am höchsten. In Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz werden zehn Gramm toleriert, in den restlichen Bundesländern sechs Gramm.