Der Osten darf bei den Ministerposten in der neuen Bundesregierung nicht zu kurz kommen – da sind sich ostdeutsche Politiker parteiübergreifend einig. Deutschland sei schließlich ein föderales Land. Das müsse sich auch am Kabinettstisch widerspiegeln, sagt Eckhard Rehberg, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern, im ARD-Morgenmagazin. Ostdeutsche Abgeordneten zählten in der Unionsfraktion etwa genauso viele wie in der CSU. Die CSU stellt drei Minister.

Ich glaube, dann ist das legitim, dass man auch fordern kann, dass der Osten auch entsprechend repräsentiert wird. Eckhard Rehberg, CDU

Das Gefühl, nicht vertreten zu sein

Beim Ruf nach Ministerämtern für Ostdeutsche sind sich Christ- und Sozialdemokraten tatsächlich weitgehend einig. Für Stefan Zierke, Sprecher der Landesgruppe Ost der SPD im Bundestag, hat das mehr mit Gefühlen als mit Sachpolitik zu tun.

Es ist immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man dort nicht vertreten ist, dass andere über einen bestimmen oder andere über einen regieren. Stefan Zierke, SPD

Am Koalitionsvertrag allerdings gibt es aus ostdeutscher Sicht nicht viel zu beanstanden, sagt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff im ARD-Morgenmagazin. Er saß für die CDU mit im Verhandlungsteam. Gerade für den Osten und strukurschwache Regionen könne sich das Verhandlungsergebnis sehen lassen.

Ostdeutsche Kanzlerin als großes Plus

In der noch amtierenden, geschäftsführenden Bundesregierung sind immerhin noch zwei Kabinettsmitglieder aus Ostdeutschland vertreten: Bildungsministerin Johanna Wanka und Innenminister Thomas de Maiziere. Letzterer ist zwar im Westen geboren, hat seinen Lebensmittelpunkt aber schon lange in Sachsen. Beide werden allerdings dem nächsten Kabinett nicht mehr angehören. Bleibt Kanzlerin Angela Merkel. Die kann man aber beim Kampf um Posten für den Osten nicht so richtig mitzählen, findet Haseloff.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff verhandelte für die CDU über den Koalitionsvertrag. Bildrechte: IMAGO Die Kanzlerin kommt aus dem Osten, das ist erst einmal das große Plus, das wir haben. Aber sie muss natürlich die Kanzlerin aller Deutschen sein.

Sollte es am Ende keinen ostdeutschen Minister im Kabinett geben, ist das für Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten auch keine Katastrophe. Der ostdeutsche Anteil an den Koalitionsfraktionen sei groß genug, um Einfluss zu nehmen und ostdeutsche Interessen wahrzunehmen. Ohne ostdeutsche Abgeordnete sei kein Gesetz oder keine Entscheidung auf den Weg zu bringen.