Nach dem Kalbitz-Rauswurf Wie glaubwürdig ist die Distanzierung der AfD von Rechtsextremismus?

Der Druck durch den Verfassungsschutz

Zurzeit prüft der Verfassungsschutz, ob die AfD in Gänze als rechtsextremistisch einzustufen ist. Als gesichert rechtsextremistisch wird bereits der so genannte "Flügel" beobachtet. Diese parteiinterne Gruppe gilt seit März 2020 offiziell als verfassungsfeindlich und kann mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Daraufhin hat die Gruppierung ihre Auflösung verkündet. Doch die Mitglieder sind weiterhin in der AfD aktiv, ihre Netzwerke bestehen weiter. Ungefähr ein Drittel der AfD-Mitglieder sollen sich laut Schätzungen dem "Flügel" zugehörig fühlen. Namentlich als Rechtsextremisten benannt hatte Thomas Haldenwand, der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, im März bei der Pressekonferenz zum "Flügel" dessen Führungsfiguren Björn Höcke aus Thüringen und Andreas Kalbitz aus Brandenburg.

Mancher in der AfD befürchtet den Verlust von Wählerstimmen und bürgerlichen Mitgliedern, falls die Gesamtpartei als extremistisch eingestuft und beobachtet werden sollte. Deshalb vermutet AfD-Aussteiger Uwe Kamann, dass Kalbitz eine Art Bauernopfer sein könnte, um die Partei aus dem Visier der Verfassungsschützer zu manövrieren. In diesem Sinne versteht auch Hans-Thomas Tillschneider die Entscheidung des Bundesvorstands. Der Landtagsabgeordnete Tillschneider gilt als führender Vertreter des inzwischen formal aufgelösten rechtsextremistischen Flügels in Sachsen-Anhalt. Er ist enttäuscht von Jörg Meuthen, der sich in den Jahren zuvor als enger Verbündeter des Flügels und oft auch an der Seite von Andreas Kalbitz präsentiert hatte. "Es wird dem Verfassungsschutz das gegeben, was er will. Es wird die Wunschliste des Verfassungsschutzes Punkt für Punkt abgearbeitet. Und ja, das halte ich für falsch."

Meuthen verteidigt den rechtsextremistischen "Flügel"

Müssen sich die Vertreter des rechtsextremistischen Flügels nun darauf einstellen, dass sie die nächsten sind, die aus der Partei entfernt werden? Offenbar nicht. Denn am 21. Mai, also sechs Tage nach dem Rauswurf von Andreas Kalbitz, schreibt Jörg Meuthen in einem Rundbrief an alle AfD-Mitglieder, dass der "Flügel" nicht rechtsextrem sei und die Partei juristisch gegen den Verfassungsschutz vorgehen werde. Wörtlich heißt es: "Die ansonsten in weitesten Teilen unzutreffenden politischen Wertungen und unhaltbaren Unterstellungen, die der VS (...) bezüglich des Flügels als Ganzem (...) anstellt, werden von uns unter Einsatz auch erheblicher Mittel gerichtlich bekämpft. Anders als die HDJ sind weder der Flügel noch die Junge Alternative rechtsextrem."

Auf Nachfrage verteidigt Jörg Meuthen im Interview mit MDR exakt am 26. Mai den formal aufgelösten "Flügel" erneut vehement gegen die Einschätzungen des Verfassungsschutzes: "In dem Verfassungsschutzgutachten werden viele unhaltbare Positionen bezogen. Hier geht es um Bewertungen. Es wird gesagt, dass etliche Äußerungen etlicher, einiger Mitglieder mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht in Übereinklang stehen. Das halten wir nach sorgfältiger Prüfung des Gutachtens für falsch. Deswegen gehen wir da auch auf dem Klagewege gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz vor. Das halte ich für richtig. Das habe ich immer für richtig gehalten", so der Parteichef.

Meuthens Motive – Es geht um die Macht in der Partei

Auch wenn Jörg Meuthen den so genannten Flügel gegenüber dem Verfassungsschutz verteidigt – der Machtkampf, der in der AfD seit Jahren mal mehr, mal weniger offen ausgetragen wird, verschärft sich durch die Causa Kalbitz sichtlich. Was Meuthen öffentlich als Abgrenzung zu Rechtsextremen verkauft, das sei lediglich der Kampf darum, wer in der Partei das Sagen habe, so AfD-Aussteiger Uwe Kamann.