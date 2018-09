Unionsfraktion wählt Vorsitzenden Brinkhaus fordert Merkel-Vertrauten Kauder heraus

Seit Angela Merkel ins Bundeskanzleramt einzog, ist Volker Kauder ihr Fraktionschef im Bundestag. Am Dienstag will sich der Merkel-Vertraute im Amt bestätigen lassen. Doch erstmals hat er mit Ralph Brinkhaus einen Gegenkandidaten. Dem Außenseiter werden keine großen Chancen eingeräumt. Aber die Wahl gilt als Stimmungstest über Merkels Rückhalt in der Unionsfraktion.