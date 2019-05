Der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zur Grundrente wird nicht in die Abstimmung mit anderen Ressorts der Bundesregierung gehen. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin sagte, hat das das Kanzleramt entschieden.

Fietz betonte, Heils Gesetzentwurf gehe inhaltlich und finanziell weit über das hinaus, was Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart hätten. Die Partner müssten sich an den Koalitionsvertrag halten. Deshalb werde man innerhalb der Bundesregierung weiter über die konkrete Ausgestaltung der Grundrente diskutieren.

Heil hatte Anfang der Woche seinen Gesetzentwurf zur Grundrente vorgestellt. Er will eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, was die Union strikt ablehnt. CDU und CSU kritisieren auch die geplante Finanzierung. Nach dem Willen von Heil sollen die Mittel für die Grundrente unter anderem aus Steuermitteln kommen. So soll etwa die Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen wieder von 7 auf 19 Prozent angehoben werden. Zudem rechnet Heil mit den Einnahmen aus einer Finanztransaktionssteuer, die es noch gar nicht gibt.