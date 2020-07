Röller: "Thema bei Besuch in China zur Sprache gekommen." Bildrechte: dpa

Am selben Tag bat Guttenberg in einer E-Mail den Leiter der Abteilung für Wirtschafts-, Finanz- und Energiepolitik des Kanzleramtes, Lars-Hendrik Röller, für den beabsichtigten Wirecard-Markteintritt in China um "Flankierung im Rahmen der China-Reise" Merkels am 6. und 7. September 2019. Nach der China-Reise antwortete Röller dem "Spiegel"-Bericht zufolge Guttenberg am 8. September per Mail, "dass das Thema bei dem Besuch in China zur Sprache gekommen und weitere Flankierung zugesagt" sei.