Die Protestbewegung "Fridays for Future" zeigte sich schwer enttäuscht von dem Maßnahmenpaket. Auch Wirtschaftsforscher und Umweltverbände zweifeln an der Wirksamkeit des Klimapakets. Der BUND spricht von "halbgaren Maßnahmen". Die Essenz der Kritiker: Die Vereinbarungen der Koalition seien zu kleinteilig und in der Wirkungskraft zu begrenzt. Gelobt wurde allerdings der vereinbarte Mechanismus zur Überprüfung, ob die Maßnahmen wirken.