In den Streit um den Abschuss von Wölfen hat sich das Bundeskanzleramt eingeschaltet. Das hat das Bundesumweltministerium dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Danach will das Kanzleramt zwischen Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium vermitteln. Beide Ressorts sind für die Frage zuständig, in welchen Fällen Wölfe geschossen werden darf. Allerdings sind sie sich bisher nicht einig geworden.

Nach Informationen des ARD-Hauptstadtsudios soll eine Lösung gefunden werden, die sowohl die Interessen von Tierhaltern als auch von Naturschützern berücksichtigt.

Schulze und Klöckner uneins

Bundesumweltministerin Svenja Schulze will den Abschuss von Wölfen ermöglichen, wenn diese wiederholt Weidezäune überwinden und ernste Schäden verursachen. Bundesagrarministerin Julia Klöckner will die Hürden für den Abschuss noch weiter senken. Sie will notfalls auch vorsorglich Abschüsse ab einer bestimmten Rudelgröße erlauben.