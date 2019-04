Bundeskanzerlin Merkel ist gegen eine Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne. Sie sagte am Mittwoch in einer Fragestunde im Bundestag, zu glauben, es entstünden mehr Wohnungen, wenn man die enteigne, die Wohnungen bauten, sei glatt der falsche Weg. Die Kanzlerin räumte dabei aber auch Probleme vor allem in den Ballungszentren ein. Dazu gehörten Mietwucher und nicht genutztes Bauland.