Corona und die Krisenfolgen seien wichtiger. Stimmt, nur dazu möchte man ja vielleicht gern auch was hören vom künftigen Kanzler oder der Kanzlerin. Ohne Corona hätte die CDU immerhin schon einen neuen Vorsitzenden und die K-Frage wäre vielleicht schon beantwortet. Wobei hier ja die CSU mitredet, sagt Parteichef Markus Söder fast schon Mantra artig:"Beim Parteivorsitz entscheidet die CDU natürlich, beim Kanzlerkandidat geht das nur gemeinsam." Vielleicht möchte Markus Söder doch selbst ran. Sagt er aber nicht. Dabei ist er so beliebt wie noch nie. Sein Corona-Krisenmanagement kommt so gut an, dass sogar schon von " Söder-Fieber " die Rede ist. Ist das ernst oder geht das vorbei?

Erst Finanzminister, dann eventuell Kanzler? Olaf Scholz würde es sich wohl zutrauen. Bildrechte: dpa

Was in der SPD denkbar ist, ist dagegen ziemlich unklar. Wer soll es machen nach Steinmeier, Steinbrück, Schulz? "Schneider," scherzt der parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider. Immerhin, er stünde in der langen Reihe derer mit S.



So wie derjenige übrigens, dem es viele am ehesten zutrauen, "Topfschlagen spielen wir nicht," wiegelt der gemeinte Finanzminister Olaf Scholz aber ab. Die Vorsitzenden werden einen Kandidaten vorschlagen, bescheidet er, sagt dann aber immerhin so viel: "Ein Geheimnis will ich verraten, wir machen das vor der CDU/ CSU."