Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält es für dringend geboten, nächste Woche die Schulen zu schließen.Lauterbach sagte MDR AKTUELL, so könne man zu einer Absenkung des Infektionsgeschehens beitragen. Da sei die Politik in der Bringschuld. Kinder hätten unstrittig ihren Anteil an der Weiterverbreitung der Pandemie, wenn die Inzidenz allgemein hoch sei. Das sei leider in Deutschland derzeit der Fall. Deshalb müsse man jetzt davon ausgehen, dass Kinder sich und andere infizierten.