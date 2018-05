Zum 200. Geburtstag Trier erhält Marx-Denkmal Made in China

Vor 200 Jahren wurde Karl Marx in Trier geboren. Der Geburtstag des Sozialismus-Theoretikers wurde in seiner Geburtsstadt Trier groß begangen. Für Streit sorgte die Aufstellung einer großen Bronzestatue Made in China.