Die Kommission habe sich die Konzepte angesehen und bewertet. Die Ergebnisse seien ans Wirtschaftsministerium weitergegeben worden. Dort habe es ein weiteres Votum gegeben – diesmal unter strategischen Gesichtspunkten für die Batterieproduktion. "In enger Abstimmung zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Forschungsministerium, also meinem Haus, ist auf Fachebene dann die Entscheidung gefallen", erläutert Karliczek.

Karliczek sagt, sie selbst habe sich aus der Entscheidung weitgehend herausgehalten, eben weil die Stadt Münster als Bewerberin mit im Boot war. Die Fachleute im Ministerium seien aber zu der Einschätzung gekommen, dass das Forschungsvorhaben in Münster am besten umgesetzt werden könne. Es gehe darum, dass Deutschland bei der Batterieentwicklung wettbewerbsfähig bleibe.

Die Entscheidung pro Münster ist nicht gegen die anderen Wettbewerber gefallen. Es ist eine Entscheidung, eine Batterieforschungsfabrik in Deutschland zu bauen, um dann in der nächsten Stufe wieder alle anderen Standorte mit einzubinden.

Das Frauenhofer-Institut entwickelt keramische Batterien. Bildrechte: MDR/Fraunhofer IKTS

Die Gespräche mit Vertretern aller Batterieforschungsstandorte in Deutschland sind bereits angelaufen. Jeder Standort solle seine besonderen Schwerpunkte einbringen können, kündigte die Ministerin an.



Auch Dresden könne weiterhin mit Fördermitteln rechnen. Denn auch hier werde man weiter ausbauen, verspricht Karliczek. "Aber Dresden hat einen anderen Schwerpunkt in der Forschung und den muss man weiterentwickeln", betont Karliczek. Hier das Thema "Skalierung der Produktion" in den Mittelpunkt zu stellen, sei nicht sinnvoll, fügt sie hinzu.