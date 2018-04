Die Bemessung der Grundsteuer in Deutschland ist verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe forderte eine Neuregelung bis Ende 2019. Nach Verabschiedung eines neuen Gesetzes soll demnach eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gelten.

Die Grundsteuer ist eine wichtige Steuerquelle für 11.000 Kommunen in Deutschland, die durch die Grundsteuer auf bebaute und unbebaute Grundstücke knapp 14 Milliarden Euro im Jahr kassieren. Das entspricht etwa einem Zehntel ihres Steueraufkommens.

Die Reform trifft neben den Immobilienbesitzern jedoch auch viele Mieter, denn die Grundsteuer wird im Regelfall über die Betriebskosten auf die Miete umgelegt. 2015 betrug die Grundsteuer für ein Grundstück mit Einfamilienhaus in größeren Städten knapp 600 Euro im Jahr. Wohnungen in Mehrfamilienhäusern kosteten dort mit 230 Euro knapp doppelt so viel wie im Bundesdurchschnitt.