RKI-Chef Wieler: "Möglich, dass sich Virus unkontrolliert verbreitet." Bildrechte: dpa

Gassen verwies darauf, dass es im Frühjahr bei 4.000 Neuerkrankten täglich bis zu 150 Corona-Tote gegeben habe. Das sei jetzt vorbei, jetzt seien die Sterbezahlen einstellig. "Solange das Verhältnis so bleibt, sind Neuinfektionen im fünfstelligen Bereich kaum relevant", erklärte der KBV-Vorsitzende. Eine Überlastung des Gesundheitssystems sei auch in Herbst und Winter nicht abzusehen.



Gassen reagierte damit auf Aussagen von RKI-Chef Lothar Wieler. Der hatte am Donnerstag erklärt, es sei "möglich, dass wir mehr als zehntausend neue Fälle pro Tag sehen und dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet".