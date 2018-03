Der in Deutschland festgenommene ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont bleibt in Gewahrsam. Das Amtsgericht Neumünster in Schlewsig-Holstein sprach am Montag eine sogenannte Festhalteanordnung aus. Das teilte der leitende Oberstaatsanwalt Georg Güntge mit.

Entscheidung nicht vor Ostern

Der am Sonntag an der Autobahn A7 nahe der dänischen Grenze festgenommene Puigdemont war am Montag einer Richterin des Amtsgerichts Neumünster vorgeführt worden. Diese musste die Identität des Festgehaltenen feststellen und ihm eröffnen, warum er festgenommen worden war. Nach Einschätzung der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig dürfte Entscheidung über eine Auslieferung Puigdemonts nach Spanien nicht vor Ostern fallen.

Europäischer Haftbefehl

Die spanische Justiz wirft Puigdemont Unterschlagung und Rebellion vor. Bildrechte: dpa Puigdemont war auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. In diesem wurde ihm nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig Rebellion und die Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Die spanische Justiz ermittelt gegen Puigdemont seit dem hochumstrittenen katalanischen Unabhängigkeitsreferendum vom Oktober 2017, nach dem sie ihn abgesetzt hatte.

Anwalt: Auslieferung nicht selbstverständlich

Aus Sicht von Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas ist eine Auslieferung an Spanien nicht selbstverständlich. Dafür müsse gewährleistet sein, dass seinem Mandanten in Spanien ein fairer Prozess gemacht werde, sagte er dem Radiosender Radio Euskadi. Eine Debatte über die Vergleichbarkeit der Delikte Rebellion und Aufruhr aus dem spanischen Strafrecht und des Hochverrats des deutschen Strafrechts lehnte der Anwalt ab. In beiden Rechtssystemen werde die Anwendung von Gewalt vorausgesetzt. Diese habe es im Fall Puigdemonts aber nicht gegeben.