Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland sollen auf Antrag Ausgleichszahlungen von bis zu 50.000 Euro erhalten.

Wie die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) bei ihrer Herbstvollversammlung in Fulda mitteilte, geht es um ein einheitliches System in allen 27 Diözesen, mit einer Orientierung an gerichtlich festgelegten Schmerzensgeldern.



Vorsitzender Georg Bätzing kündigte ab kommendem Jahr Einmalzahlungen an, die für jeden Betroffenen individuell bestimmt würden. Zusätzlich könnten Betroffene Kosten für Therapie- oder Paarberatung erstattet bekommen.