Katja Kipping atmet tief durch. Was sie zuletzt in Chemnitz immer wieder gesehen hat, das macht die Linken-Vorsitzende ratlos - und wütend. Kipping: "Es wurde massenweise der Hitlergruß gezeigt, vor Polizisten und vor Kameras, ohne dass es sofortige Folgen hatte oder unterbunden wurde. Wir haben erlebt, dass zur Lynchjustiz aufgerufen wurde", sagt Kipping. "Und wir haben erlebt, dass einzelne Reporter so von den Rechten eingeschüchtert wurden, dass sie ihre Berichterstattung unterbrechen mussten. Das kann man nicht hinnehmen."

Wir müssen Haltung zeigen, uns dem entgegen stellen, fordert Kipping im ARD-Sommerinterview. Die Linken-Chefin kritisiert die sächsische Landesregierung. Diese habe die Gefahr von Rechts verharmlost und dadurch die Rechte nicht klein gehalten, sondern grösser und stärker gemacht, sagt Kipping. Sie plädiert dafür, die Partei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. "Der Höcke-Flügel ist im Aufwind innerhalb der AfD, und die Rechtsradikalisierung der AfD wird voranschreiten", sagt Kipping. "Und natürlich wissen wir, dass die AfD Feinde der Verfassung sind."

Maas fordert Zivilcourage gegen Rechts

Am Wochenende war die Diskussion über den Umgang mit der AfD lauter geworden. Eine Mehrheit der Deutschen will, dass der Verfassungsschutz die Partei überwacht. Auch Politiker von CDU, SPD und Grünen fordern das. Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht allerdings bisher die Voraussetzungen dafür nicht gegeben.

Außenminister Heiko Maas ermuntert Bürger zu mehr Zivilcourage gegen Rechts:

Die Lautstärke der Radikalen, die wir im Moment auf den Straßen von Chemnitz sehen, die wird reguliert durch die Lautstärke der Anständigen. Die, die für ein weltoffenes und tolerantes Land eintreten wollen, für die ist es jetzt eine gute Zeit, sich jetzt dazu zu bekennen. Heiko Mass (SPD), Bundesaußenminister

Manche unterschätzten ihre Möglichkeiten, sagt der SPD-Politiker – jeder könne etwas tun. "Indem man dort, wo man sieht, dass radikale Parolen vertreten werden, widerspricht. Oder fragt: Warum sagst Du das? Das kann man nicht nur der Politik oder Regierungen überlassen. Das geht auch uns alle, uns Bürger an", sagt Maas.

Kretschmer: "Haben alle viel Arbeit vor uns"

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will das Sicherheitsgefühl stärken. Bildrechte: dpa Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist derzeit jeden Tag auf Kundgebungen gegen Rechts in Chemnitz unterwegs. Am Sonntag von Kirchen organisiert, am Montag wird es ein großes kostenloses Konzert in der Stadt in Sachsen geben.



Für den CDU-Politiker ist klar: "Wir haben alle viel Arbeit vor uns. Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer, dass sie zusammenhalten, dass sie deutlich machen: Wo ist die Mehrheit", sagt Kretschmer. "Wir als Politik, dass wir das Sicherheitsgefühl und die Sicherheit in der Stadt stärken, dass wir Anlässe schaffen, um miteinander zu sprechen, und die Themen, die nicht in Ordnung sind, bearbeiten und klären."

Kipping will nicht bei "Aufstehen" mitmachen

Katja Kipping hört sich das etwas skeptisch an. Die Linken-Chefin sorgt sich, dass in Deutschland Verhältnisse wie in Österreich möglich werden könnten – also eine konservativ-rechtpopulistische Koalition von CDU und AfD. Das zu verhindern, sei Aufgabe aller fortschrittlichen Kräfte, macht Kipping klar. Dazu lädt die Linken-Chefin im ARD-Interview auch SPD, Grüne und die linke Sammlungsbewegung von Konkurrentin Sahra Wagenknecht ein.

"Ich finde das Entscheidende angesichts des Rechtsruck und der Krise der großen Volksparteien ist, dass all diese Kräfte zusammenkommen und konstruktiv beraten, wie wir einen Regierungs- und Politikwechsel vorbereiten können", sagt Kipping.