Union wählt Brinkhaus zum Fraktionschef

Die Unionsfraktion im Bundestag hat überraschend Ralph Brinkhaus zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 50-jährige Finanz- und Haushaltspolitiker setzte sich bei der Wahl am Dienstag gegen Amtsinhaber Volker Kauder mit 125 zu 112 Stimmen durch. Kauder, der als enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel gilt, hatte das Amt 13 Jahre lang inne. Die Fraktion dankte Kauder nach seiner Abwahl mit lang anhaltendem stehendem Applaus für seine gute Arbeit. Brinkhaus sagte, er habe großen Respekt vor der Leistung Kauders.

Die Fraktion müsse sich nun aber dem zuwenden, was die Menschen von der Regierung und der Fraktion erwarten würden - "nämlich in der Sache zu arbeiten", so Brinkhaus. Man habe anspruchsvolle Projekte zu bewältigen.