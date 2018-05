Neuen Ausgabewünschen erteilte Kauder trotz absehbar höherer Steuereinnahmen eine Absage. Im Augenblick gebe es gar nicht mehr zu verteilen. Sollte es tatsächlich Spielräume geben, so werde dies vom Koalitionsvertrag geregelt. Darin stehe, in welche Bereiche das Geld fließen könne, zum Beispiel in die Entwicklungshilfe und die Bundeswehr.

Das "Handelsblatt" hatte berichtet, dass Bund, Länder und Kommunen in den nächsten fünf Jahren mit rund 60 Milliarden Euro zusätzlich rechnen könnten. Das Blatt berief sich dabei auf Vorlagen für eine amtliche Steuerschätzung, die diese Woche erstellt wird. Scholz will am Mittwoch die Frühjahrsprognose vorstellen.



Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten sich am Montag an der Zugspitze zu einer Klausur getroffen. Das Treffen geht am Dienstag zu Ende.