Seit einer Woche sorgt eine Ankündigung von Bundesinnenminister Horst Seehofer für Diskussionen um die Aufnahme von Geflüchteten. Der CSU-Politiker hatte erklärt, er könne sich vorstellen, jeden vierten der Bootsflüchtlinge nach einer Seenotrettung auf der sogenannten zentralen Mittelmeerroute in Deutschland aufzunehmen.

An diesem Montag nun trifft Seehofer die Innenminister von Malta, Italien und Frankreich auf Malta, um über eine solche Übergangslösung zu beraten. An dem Treffen will unter anderem EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos teilnehmen. Aber wie viele der aus Seenot geretteten Menschen sind denn bis jetzt tatsächlich überhaupt nach Deutschland gekommen?

Differenz zwischen Zusagen und tatsächlicher Aufnahme

"Deutschland hat sich seit Juni 2018 zur Übernahme der Zuständigkeit für bis zu 565 aus Seenot gerettete Personen bereit erklärt", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums MDR AKTUELL. 314 der Geretteten können den Angaben zufolge erst nach Deutschland, wenn sie die nötigen medizinischen Tests und Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen haben. Bei 27 weiteren Betroffenen ist offenbar unklar, wo sie sich aufhalten. Tatsächlich hat die Bundesrepublik demnach seit Sommer vergangenen Jahres 225 aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufgenommen.

Heruntergebrochen auf eine Stadt wie zum Beispiel Leipzig, bedeutet das konkret: fünf zusätzliche Flüchtlinge. Insgesamt kamen in dem Zeitraum auf mindestens 18 Schiffen 2.199 aus Seenot gerettete Flüchtlinge in Europa an.

Tagelange Verhandlungen, bevor Seenotretter Häfen anlaufen können

"Seit etwa einem Jahr, seit Juni 2018, hat sich schrittweise eine Verfahrensweise zur Verteilung von aus Seenot geretteten Flüchtlingen, die über die zentrale Mittelmeer-Route kommen, etabliert. Hier wurde unter Vermittlung der Kommission oft tagelang telefoniert, bevor Schiffe mit Geretteten einen Hafen in Italien oder Malta anlaufen und die Migranten auf europäische Mitgliedstaaten verteilt werden konnten", sagte ein Sprecher des Innenministeriums MDR AKTUELL.

Bundesinnenminister Seehofer will nun mit der von ihm vorgeschlagenen Quotenregelung einen humanitären befristeten Notfall-Verteilmechanismus für die zentrale Mittelmeerroute etablieren, der schnellere Lösungen erlaubt. Neben Frankreich, Italien und Malta sollen sich möglichst viele weitere Mitgliedstaaten daran beteiligen. Dem Ministerium zufolge sollen Änderungen möglich sein, wenn die Zahl der Geretteten erheblich steigt. So sollen Anreize für Schlepper, sogenannte Pull-Effekte, vermieden werden.