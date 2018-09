Der 34-jährige Yussef Gueannani aus Marokko steht in weißer Schürze in einer Fleischerei in Leipzig Plagwitz. Der geduldete Flüchtling lässt sich hier schon seit einem Jahr zum Verkäufer ausbilden. Eine Aufenthaltserlaubnis hat er aber immer noch nicht. Die Chefin der Fleischerei, Janet Miladi, ärgert das.

Sie müsse damit rechnen, dass Yussef Gueannani nicht in Deutschland bleiben dürfe. "Wir haben ein ganz großes Manko an Nachwuchs, weil es kaum jemanden gibt, der überhaupt noch eine Ausbildung in unseren Bereichen machen will", sagt Miladi.

Jedes Bundesland legt Gesetz anders aus

Eigentlich haben der Azubi und seine Chefin das Gesetz auf ihrer Seite. Dort steht: Geduldete Flüchtlinge, die einen Unternehmer finden, der sie ausbildet, dürfen fünf Jahre lang bleiben. In der Praxis ziehen sich die Bewilligungen aber hin. Jedes Bundesland legt das Gesetz ein bisschen anders aus.

Harald Köpping Athanasopoulos hat beim Verein Arbeit und Leben Sachsen mehr als 100 Geflüchtete zum Thema beraten. Vor allem in Sachsen werde das Gesetz besonders restriktiv ausgelegt, so der Fachmann. "Am Anfang lief es noch relativ gut. Aber dieses Jahr ist es zum Beispiel so, dass diese Ausbildungsduldung nur für ein Jahr gewährt wird."

Innenministerium bestreitet, Ausbildung zu bremsen

Zuständig sind die Ausländerbehörden, die dem sächsischen Innenministerium unterstehen. Das bestreitet, die Ausbildung geduldeter Flüchtlinge zu bremsen. Sprecher Andreas Kunze-Gubsch sagt, wer seinen Bescheid noch nicht habe, stecke womöglich noch im Asylverfahren. Man müsse jeden Einzelfall betrachten:

"Auch Sachsen hält sich an die 3+2-Regelung", sagt Kunze-Gubsch. All jene, die kritisieren, dass die Behörden restriktiv arbeiten oder entsprechende Regelungen nicht einhalten, fordert er dazu auf, Einzelfälle vorzulegen, damit diese genau überprüft werden können.

60 Prozent warten auf die Aufenthaltsbewilligung

Inzwischen gibt es allerdings sehr viele Einzelfälle. Im Bezirk der IHK Leipzig haben 184 Geflüchtete einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Kammer-Präsident Kristian Kirpal sagt, sechzig Prozent mit unterschiedlichem Status würden noch auf die Aufenthaltsbewilligung warten.

Wir merken, dass das Handeln der Behörden schwieriger wird. Es gibt mittlerweile bei uns 110 unsichere Fälle. Und es kann nicht sein, dass Unternehmen, die versuchen, diese Flüchtlinge zu integrieren über Ausbildung und Arbeitsplätze, dass die dann abgeschoben werden. Hier fordern wir schon ein Augenmaß, um genau das zu verhindern. Kristian Kirpal Präsident der IHK Leipzig

Kirpal sagt, die Ausbildung eines Geflüchten sei aufwändig. Das Engagement der Wirtschaft werde sinken, wenn Azubis von der Werkbank abgeschoben werden. Das sei schon vorgekommen.

Marokkaner kämpft gegen Abschiebung

Für Kopfschütteln sorgt das auch bei Harald Köpping Athanasopoulos: Wie solle man jemandem erklären, dass er abgeschoben werden solle, während ein Islamist nicht abgeschoben werden könne, fragt er. "Gleichzeitig hat man Leute, die sich integrieren wollen, die gut Deutsch gelernt haben, die arbeiten wollen, eine Ausbildung machen wollen, die aber keine Arbeitserlaubnis kriegen und abgeschoben werden werden. Welche Logik steht da dahinter? Das kann man niemandem erklären."