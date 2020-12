Malcherek und seine Handwerkskammerkollegen in Sachsen und Sachsen-Anhalt machen das insbesondere an der Pandemie fest. In der Krise denke man eben nicht zuerst daran, einen neuen Betrieb zu gründen oder in die Ausbildung zu investieren – das höre man aus allen Landesverbänden.

Thomas Malcherek, Geschäftsführer des Thüringer Handwerkstages Bildrechte: dpa

Die Krise sei leider auch im kommenden Jahr noch nicht vorbei, sagt Malcherek. Mit einer besonders dynamischen Entwicklung bei den neuen Meisterberufen sei also auch 2021 nicht zu rechnen.



Die Rückkehr zur Meisterpflicht in den betroffenen Handwerken wird sich erst auf lange Sicht auszahlen, davon ist Malcherek überzeugt: "Wer in diese Berufe geht, weiß, wenn er einen Betrieb gründen will, braucht er einen Meistertitel. Also wird es viel bewusster eine Entscheidung geben, in den Beruf reinzugehen." Er denke, so Malcherek, das habe eher eine langfristige Perspektive, als dass man kurzfristig nach einem Jahr sagen könne, die "Rückvermeisterung" war ein Erfolg oder war vielleicht kein so großer Erfolg.