30 Jahre nach Mauerfall Kaum Führungskräfte in Bundeswehr aus dem Osten

Das Missverhältnis ist noch größer als in den Bundesministerien: In den deutschen Streitkräften gibt es kaum Generale aus Ostbundesländern. Drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall sind die Top-Jobs bei der Bundeswehr fest in westdeutscher Hand.