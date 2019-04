Autofahrern, die erstmals unter Cannabis-Einfluss am Steuer erwischt werden, darf nicht sofort der Führerschein entzogen werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag entschieden. Statt eines sofortigen Fahrerlaubnisentzugs müssen die Behörden demnach ein medizinisch-psychologisches Gutachten einholen, das klären soll, ob Cannabiskonsumenten ihre Fahrtauglichkeit richtig einschätzen können.