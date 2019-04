Bayern und Deutschland müssen einem afghanischen Flüchtling keine Entschädigung für eine Abschiebehaft zahlen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschied, die Anordnung der Haft durch das Amtsgericht München sei im Falle des Mannes rechtmäßig gewesen.



Damit stehe ihm keine Entschädigung zu. Der Mann hatte sich geweigert, nachdem er an der deutschen Grenze aufgegriffen worden war, in die Slowakei zurückzukehren, wo er zuerst Asyl beantragt hatte. Er war daraufhin für einen knappen Monat in Abschiebehaft genommen worden.

Landgericht: Entschädigung von 810 Euro

Das Landgericht München hatte im Herbst 2013 den Vollzug schließlich ausgesetzt. Es argumentierte, dass keine Fluchtgefahr bestanden habe und die Abschiebehaft deshalb rechtswidrig gewesen sei. Im Entschädigungsprozess hatten die Instanzen dieses Urteil nicht mehr hinterfragt. Sie sprachen dem Afghanen 810 Euro zu – für jeden Tag in Haft 30 Euro Entschädigung.



Menschen, die unrechtmäßig in Haft saßen, haben nach Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention Anspruch auf Schadenersatz. Zahlen sollte im konkreten Fall das Bundesland Bayern, das jedoch in Revision ging.

Bayern war vor Landgericht nicht geladen

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe von außen. Bildrechte: dpa Der Bundesgerichtshof prüfte das Urteil nun noch einmal. Es stellte in seiner Entscheidung vom Donnerstag klar, dass das Land Bayern am Verfahren des Münchner Landgerichtes, das die Abschiebehaft als rechtswidrig einstufte, nicht geladen war und nichts habe entgegenbringen können. Der Kläger könne damit von Bayern auch keine Entschädigung verlangen. Zudem sei das Urteil der Abschiebehaft rechtmäßig gewesen. ( Az. III ZR 67/18)

