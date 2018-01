Wie sich die Zuwanderung nach Deutschland und Europa im laufenden Jahr entwickelt, ist von vielen Faktoren abhängig, die sich nicht zuverlässig berechnen lassen. Das ist die Einschätzung einer Sprecherin des Bundesinnenministeriums gegenüber MDR AKTUELL. So lasse sich das weitere Geschehen in Syrien, dem Irak und Afghanistan ebenso wenig vorhersehen wie die künftige Entwicklung entlang der afrikanischen Migrationsrouten in Richtung Mittelmeer. Auch die weitere Entwicklung in der Türkei und gerade im Iran könnten Auswirkungen auf das Migrationsgeschehen haben.