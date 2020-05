Corona-Auflagen Keine Mittel gegen "Masken-Verweigerer"

Die sogenannte Maskenpflicht ist in Mitteldeutschland lediglich eine "dringende Empfehlung an die Bürger". Denn eine Maskenpflicht für jeden Einzelnen ließe sich laut Sozialministerium kaum kontrollieren. Dementsprechend würden Verstöße bei Einzelpersonen auch nicht geahndet, erklärt Kirstin Ilga von der Polizei Sachsen. Verstöße seien nicht bußgeldbewehrt, es handele sich um ein Gebot. Dies diene der Rücksichtnahme gegenüber allen anderen Personen.

Die Ausnahme gilt – wie es in der Verordnung steht – für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und wenn Sie in Geschäfte gehen. Dort gibt es dann eine richtige Maskenpflicht. Und die wird entsprechend kontrolliert.

Betreiber oder Besitzer sind verpflichtet, die Maskenpflicht in Verkehrsmitteln oder Geschäften durchzusetzen. Das ist ein entscheidender Teil der Hygienekonzepte, die es braucht, damit zum Beispiel Geschäfte wieder öffnen dürfen.

Dies kontrollieren örtliche Behörden wie das Ordnungsamt. Dementsprechend müssen Betreiber und Ladenbesitzer bei ihren Kunden sicherstellen, dass die auch eine Maske tragen. Und im Zweifelsfall könnten sie sich gegen Masken-Verweigerer wehren, erklärt Kirstin Ilga von der Polizei Sachsen: "Ladenbesitzer und Verantwortliche im ÖPNV können im Falle der Zuwiderhandlung von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Dies kann notfalls auch mit Hilfe der Polizei durchgesetzt werden." Wird allerdings ein Kunde ohne Maske toleriert, wird nicht dieser belangt, sondern der Geschäftsinhaber. Denn der hat sein Hygienekonzept nicht durchgesetzt. Dem Inhaber drohen dann Bußgelder oder sogar die Schließung des Geschäfts. Strenger ist die Situation in anderen Bundesländern wie etwa in Thüringen . Hier müssen auch Einzelpersonen ein Bußgeld von 50 Euro zahlen.

Eine ernsthafte Straftat verübt aber der, der nicht nur keine Maske trägt, sondern anderen beispielsweise den Mund-Nasen-Schutz herunterreißt. So geschehen etwa in einer Dresdner Drogerie. Dort hauchte der Mann die Mitarbeiterin danach sogar noch demonstrativ an. Und hier werde es richtig ernst, erklärt Thomas Körner, Anwalt bei der Rechtsberatungsplattform Advocado. Wer absichtlich jemanden anhuste, um ihn gegebenenfalls zu infizieren, dann könne das den Tatbestand der Körperverletzung erfüllen, wenn er tatsächlich Träger des Virus sei.